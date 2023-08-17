8 عروض عربية تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، قائمة العروض العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيًا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، والتي تضم: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي، مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد أعلنت عن اختيار مسرحية "تشارلي"، لتكون العرض المشارك في حفل الافتتاح، وهي عن سيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، وهو من كتابة الدكتور مدحت العدل، وقصة وإخراج أحمد البوهي.