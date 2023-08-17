برلمانى: حوار الرئيس السيسى مع جماهير مطروح كشف وعى المصريين

أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة مطروح، وإجراء حوار مفتوح مع أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني، مؤكدًا أن حوار الرئيس السيسي مع أهالي وكبار العائلات بمطروح كان في قمة الديمقراطية وكشف عن الوعي الكبير لدى المصريين لمواجهة التحديات والصعاب التي تواجه مصر.

ووجّه "سليم"، في بيانٍ أصدره اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسي على استجابته الفورية لجميع مطالب أهالي وجماهير مطروح حراس مصر الشرفاء، معتبرًا أن الاستقبال الحافل والتاريخي للرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قبل أبناء الشعب.

وقال الدكتور محمد سليم إن الحوار بين الرئيس السيسي، وأبناء وجماهير مطروح والذي حظي باهتمام واسع النطاق من الشعب بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، أكد على قضية في غاية الأهمية، وهي وعي كل المصريين بالمخاطر والتحديات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الأهالي تحدثوا بلسان كل المصريين الذين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي؛ لمواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا.

ووجَّه الدكتور محمد سليم التحية لأهالي مطروح وبراني والسلوم على وعيهم الحقيقي والكبير بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به الرئيس السيسي، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان كعادته دائمًا حريصًا كل الحرص على مصارحة ومكاشفة الشعب بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة.