الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: حوار الرئيس السيسى مع القواعد الشعبية أصبح منهجًا رئاسيًا

جريدة الدستور

علّق الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة "الأخبار" على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحواره مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني أمس، مؤكدًا أن حوار الرئيس السيسي مع القواعد الشعبية، أصبح منهجًا رئاسيًا يحرص عليه.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن هذه اللقاءات تحولت إلى منصة مهمة جدًا لإطلاع كل مواطن مصري على حقائق ما يجري على الأرض وما تنجزه الدولة المصرية في كل شبر من ربوع الوطن.

وأكد أن زيارة أمس كانت مهمة للغاية لأنها لمنطقة عزيزة على قلوب كل المصريين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهدًا تنمويًا ضخمًا للغاية في تنمية الساحل الشمالي الغربي وكل المنطقة الغربية رغم كل التحديات.

وتابع: "هذه المنطقة تأثرت بالأحداث في ليبيا، ومع ذلك مصر استطاعت بصمود وتعاون ودعم الأهالي في مطروح وسيدي براني وغيرهما من المناطق الغربية، مواصلة مسار التنمية رغم كل التحديات الموجودة على الحدود الغربية".

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