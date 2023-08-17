"الحوار الوطني" يقدم مقترحا بفتح تراخيص البناء في القرى والمدن

كشف النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسته أمس، قدم عدد من المقترحات المهمة تخص المواطنين، بخلاف مقترحات اللجان، وتم رفعها جميعا إلى رئيس الجمهورية.

وقال “الشرقاوي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تم الموافقة خلال اجتماع الأمس، على مقترح بإعادة الاشتراطات البنائية القديمة وفتح التراخيص للمواطنين مرة أخرى بالمدن والقرى وفقا لتلك الاشتراطات، مع تسهيلات في منح الترخيص وإعادة تقييم هذا الأمر بعد عام من الآن، وتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية ومتوقع أن يستجيب له الرئيس بقرار لأنه لا يحتاج إلى تعديل تشريع.

وانعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ونظر التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار عكف في اجتماعه الذي انعقد النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام أن المجلس نظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.

فيما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحالة جميع مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، كما أعلن تقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وقال الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف :"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

وتقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابة سيادته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيه سيادته إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.

وسبق أن أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوارـ، كما تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.