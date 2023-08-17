الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منها روث التماسيح والعسل.. مجلة أمريكية: الفراعنة حددوا النسل بطرق غير تقليدية

التماسيح في النيل
التماسيح في النيل

قالت مجلة "بوبيلور ساينس" الأمريكية، أنه منذ حوالي 4 آلاف عام في مصر القديمة، كانت النساء يستخدمن روث التماسيح في محاولة لتحديد النسل، وبالرغم من استخدام خيارات أخرى في العصر الحديث، إلا أن هذه الطريقة المصرية القديمة أثبتت فعاليتها في عهد الفراعنة.

وتابعت الأشياء التي استخدمها الفراعنة لتحديد النسل يبدو أنها كانت أسهل وأكثر فاعلية من بعض الطرق الحديثة التي لا تزال غير آمنة أو فعالة بنسبة 100%.

- طرق متعددة لتحديد النسل في مصر الفرعونية

وأفادت المجلة الأمريكية، بأن الفراعنة استخدموا عدة وسائل لتجنب الآثار السلبية لروث التماسيح والميكروبات الناجمة عنه، حيث استخدموا ذكائهم للتعامل مع الأمر، ليصبحوا أول حضارة تسعى لتحديد النسل، فاستخدموا أيضًا العسل المخلوط لعلاج الالتهابات الناجمة عن استخدام روث التماسيح، قد يبدو الأمر في البداية مروعًا لكنه كان منطقي وفعال.

وتابعت أن الثقافات الأخرى في العصور القديمة استخدمت مواد سامة مختلفة مثل الرصاص الممزوج بالزيت والعسل أو السمن مع الملح الصخري، كما ظهر روث الفيل مرة واحدة على الأقل، ولكن لم يختبر أحد هذه الأشياء في بيئة حديثة.

وأضافت أن الفراعنة استخدموا أعشاب مختلفة لمنع الحمل وحققت بعضها درجات متفاوتة من النجاح، وهذا لا يعني أن الأطباء يجب أن يمزقوا الوصفات الطبية الخاصة بهم ويرسلون المرضى للخوض في النيل والبحث عن وسائل لمنع الحمل.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن العلماء قطعوا شوطًا طويلاً للتوصل إلى آليات جيدة لتحديد النسل وتنظيم الأسرة، ولكن يمكن النظر لبعض الطرق الفرعونية القديمة الفعالة والآمنة، واستخدمها بطريقة مختلفة وحديثة والحفاظ على صحة المرآة، حيث كانت هذه الأمور من الأولويات في مصر القديمة، وكانت رعاية المرأة في فترة الحمل والولادة وما بعدهم من الأمور الهامة والتي لها طقوس دينية متعددة ومعقدة في بعض الأحيان في مصر الفرعونية.

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