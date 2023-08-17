الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى يحقق أهدافه بعد استجابة الرئيس السيسى لتنفيذ مخرجاته

النائب محمود قاسم
النائب محمود قاسم

ثمن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، معتبرًا تكليف الرئيس السيسى للجهات المعنية بالدولة لدراسة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني بمثابة نجاح للحوار الوطنى فى تحقيق جميع أهدافه.

وأشاد قاسم، في بيان أصدره اليوم، الخميس، بجميع القضايا والمحاور التي تم طرحها على طاولة الحوار الوطني فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الهدف الرئيسي من دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هو مشاركة كل المصريين، من خلال جميع القوى السياسية والبرلمانية والحزبية والشعبية فى مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه مصر، وفى مقدمتها المشكلات والتحديات الاقتصادية بسبب التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وقال إن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، خاصة بعد تكليف الرئيس السيسى للجهات المعنية بتنفيذها، سيكون له دوره فى إسهام الحوار الوطنى فى مواجهة مختلف التحديات والمشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.

وطالب الحكومة والجهات المعنية بوضع خطط وبرامج بتوقيتات زمنية لتفعيل وتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني. 

وأضاف النائب أن الرئيس السيسى ومن خلال دعوته للحوار الوطنى وجه رسالة فى غاية الأهمية للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، مفادها حرص القيادة السياسية على مشاركة كل المصريين فى مواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه مصدر تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول بمشاركة جميع أبناء الوطن.

ووجه التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني على جهوده البناءة والمثمرة المبذولة من جميع المشاركين في الحوار، من أجل الخروج بتلك التوصيات الهادفة. 

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