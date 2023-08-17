بعد تحذيرات "الصحة".. نصائح لحماية كبار السن من الانزلاق

حذَّرت وزارة الصحة والسكان، من خطر سقوط كبار السن، محذرة من أن عدم الانتباه لكبار السن، قد يعرضهم لخطر السقوط في المنزل أو في الشارع، لذا؛ يجب أخذ التدابير اللازمة حيال ذلك.

وحسب موقع Hindustan times، قال الدكتور مارك هنري، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل في المستشفى الملكي البريطاني: "يسقط كبار السن بشكل أساسي بسبب الانزلاق أو التعثر وتكون هناك بعض العوامل الأخرى التي تسبب ذلك وهي ضعف الرؤية، والدوار، أو عدم التوازن، والخوف من السقوط، وهشاشة العظام أو ضعف مفصل الركبة ويكون كل ذلك بسبب الشيخوخة التي تؤدي إلى تغييرات جسدية يمكن أن تؤثر على توازن الفرد وقدرته على الحركة".

وأضاف: "السقوط هو السبب الرئيسي للكسور لدى كبار السن، فهو يؤدي إلى إصابات عظمية مثل كسر الورك أو العمود الفقري أو الرسغ أو الكاحل أو إصابات الدماغ الرضحية، والتي تتطلب العلاج في المستشفى وفي معظم الحالات التدخل الجراحي لا يجدي نفعًا وفي بعض الحالات يسبب الوفاة".

ويستكمل: "كثير من الناس يسقطون ولا يصابون بأي إصابات خطيرة ولكن يخافون من السقوط مرة أخرى، وهذا يؤدي إلى الحد من قدرتهم على الحركة، وتقليل التفاعل الاجتماعي وتقليل الشعور بالرفاهية، مما يؤدي إلى إصابتهم بالاكتئاب".

ويوضح الدكتور مارك: "غالبًا ما يعاني كبار السن من انخفاض في كتلة العضلات والعظام، مما قد يؤدي إلى الضعف وزيادة التعرض للإصابات، ويمكن تحسين ذلك من خلال التمارين المنتظمة لتحسين كتلة العضلات وقوتها بالعلاج الطبيعي الخفيف، بالإضافة إلى ذلك تميل ردود أفعالهم وأوقات رد فعلهم إلى التباطؤ، يمكن أن يؤدي تدهور القدرات البصرية والسمعية إلى إضعاف قدرتهم على اكتشاف المخاطر والتنقل في محيطهم بأمان، لذلك تساعد إضافة المعينات السمعية والبصرية على تحسين نمط الحياة لديهم.

ومع تقدم العمر يتسبب التهاب المفاصل في تيبس المفاصل وألمها، مما يحد من نطاق حركة الشخص ومرونته مما يؤدي إلى السقوط، ويمكن معالجة ذلك عن طريق العلاج الطبيعي أولًا وإذا لم يجد المريض نتيجة يمكن عمل جراحة استبدال الركبة الروبوتية لتحسين الحركة والتوازن أثناء المشي.

أيضًا يجب معرفة أن هشاشة العظام تضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسور الناتجة عن السقوط ويمكن تحسين هشاشة العظام عن طريق مكملات الكالسيوم واتباع نظام غذائي صحي، في حين أن السقوط منتشر بين كبار السن، فإن تنفيذ بعض التغييرات في نمط الحياة، وإجراء تعديلات على البيئة المنزلية، والمشاركة في تمارين التوازن يمكن أن يساعد في التخفيف من خطر السقوط أثناء المشي.

ويجب الحصول على تقييم لخطر السقوط من قبل الطبيب ومراجعة جرعة الأدوية التي يتناولها كبار السن ومدتها والإبلاغ عن أي آثار جانبية محددة مثل الدوخة والضعف وفقدان التوازن، والقيام بفحص مستويات فيتامين د بشكل دوري وعمل تحليل صورة دم كاملة كل ٦ أشهر، و تناول الأدوية المضادة لهشاشة العظام حسب نصيحة الأطباء، والقيام بممارسة تمارين التقوية وتوازن العضلات خاصة للأطراف السفلية، وفحص البصر بشكل دوري والقيام بتحديث النظارة الطبية إذا لزم الأمر.

ويمكن جعل المنزل أكثر أمانًا لكبار السن عن طريق التخلص من الأشياء التي قد يتعثر فيها المرء، والقيام بتركيب قضبان إمساك داخل وخارج الممرات وعلى المرحاض والحوض وحوض الاستحمام، ووضع درابزين على جانبي الدرج، وزيادة الأضواء داخل المنزل، وجعل سطح الأرض خشنًا لتجنب الانزلاق.