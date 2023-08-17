الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض نحر طفل بسوهاج

جريدة الدستور

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض العثور على الطفل "ف . م . م . إ" 6 سنوات جثة هامدة داخل الزراعات وبه جرح ذبحى بناحية قرية الطوايل دائرة مركز شرطة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بالعثور على طفل جثة هامدة داخل الزراعات بناحية قرية الطوايل دائرة مركز ساقلتة شرقى سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص والمعاينة تبين العثور على الطفل "ف . م . م . إ" 6 سنوات جثة هامدة داخل الزراعات وبه جرح ذبحى ويقيم بناحية قرية الطوايل دائرة مركز شرطة ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، حيث تم عمل المعاينة الخاصة بالجثة وتم إخطار الجهات المعنية وتم نقلها للمستشفى.

ونظرًا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها للتوصل إلى مرتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا للعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

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