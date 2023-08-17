الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حاولت خطف "غويشة" طفلة في مسجد أثري.. إحالة "نشالة الجمالية" للمحاكمة

جريدة الدستور

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، سيدة مسجلة خطر، للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بمحاولة خطف مشغولات ذهبية من طفلة بمسجد أثري في منطقة الجمالية. 

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة. 

ونجحت مباحث القاهرة في ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية.

جنوب القاهرة محكمة مسجلة خطر

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