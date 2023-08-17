وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1268 لسنة 2023 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء قرار الجريدة الرسمية، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم مصطفى عمرو أحمد حلمي وآخرهم يوسف آدم محمد أدم موسى، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.