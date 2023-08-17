الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات بينهما.. حبس المتهم بقتل عامل خلال مشاجرة فى الأميرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة الأميرية حبس المتهم بقتل شخص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

كانت الأجهزة الأمنية  قد ألقت القبض على المتهم بقتل عامل بمنطقة الأميرية بسبب خلافات سابقة بينهم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى في الأميرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان ، وتبين من خلال الفحص بقيام شخص بالتعدى على آخر إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

 

 

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