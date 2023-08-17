أعراض تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها بعد تركيب دعامات القلب

كشفت هيئة الدواء، عن الأعراض التي تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها بعد تركيب دعامات القلب.

وأشارت هيئة الدواء في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تلك الأعراض تتمثل في:

- الشعور بوجود كتلة صلبة مكان الجرح.

- تورم أو احمرار مكان الجرح.

- الشعور بألم شديد في الصدر أو مكان الجرح.

– وجود نزيف شديد من مكان الجرح.

وأكدت على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة التي يسببها نقص تدفق الدم، مثل ألم الصدر “الذبحة الصدرية”، أو ألم الساق أو الذراع أو الإحساس بالتنميل؛ لأن التشخيص المبكر يساعد على إيقاف تفاقم تصلب الشرايين، ومنع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، وضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية.