الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أكرم حسنى يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ"العميل صفر" فى أول أيام عرضه

العميل صفر
العميل صفر

حقق فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة.

وحقق الفيلم أمس في أول أيام عرضه إيرادات بقيمة 802,002 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية في بداية العرض جعلته يتغلب على كل الأعمال المنافسة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتديًا رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه"، ويرفع مسدسًا في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.

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أكرم حسنى يتصدر إيرادات شباك التذاكر بـ"العميل صفر" فى أول أيام عرضه

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