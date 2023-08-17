الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في أحضان أبوالهول.. الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

الأمريكية أمون ستار
الأمريكية أمون ستار في الأهرامات

تستعد المطربة الأمريكية اليز ليبك، الشهيرة بـ "أمون ستار"، لإحياء حفلها المقبل تحت سفح الأهرامات، خلال الفترة القادمة لتدشين ألبومها الجديد، وسط الحضارة الفرعونية التي تشتهر بعشقها وحبها، والتقطت صور من كواليس تحضيراتها لطرح ألبومها الجديد تحت تمثال أبو الهول في منطقة أهرامات الجيزة.

لا يتوفر وصف.
الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

وتحدثت "أمون"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن الحضارة الفرعونية المصرية، واعتقادها عن ترابط بناء الأهرام بالموسيقى، حيث قالك إن تناغم البناء المعماري للحضارة الفرعونية العظيمة يماثل التناغم في الألحان الموسيقية، وقالت: "عرف المصريون القدماء بأنهم يمكنهم فعل الكثير باستخدام الموجات الصوتية بما في ذلك تشخيص شخص ما وشفائه وكذلك استخدامه لقطع الأحجار وفتح بوابات أخرى نتعلم عنها للتو".

لا يتوفر وصف.
الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

و"آمون ستار"، هي مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ 4 سنوات تعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية، وأطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب "ka healing".

لا يتوفر وصف.
الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr" واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

لا يتوفر وصف.
الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

وتحدثت آمون ستار فى أغنيتها الأولى التى جاءت  بنفس اسم الألبوم Born in the USA عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش فى مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمى جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار وتوزيع هانى رحيم.

لا يتوفر وصف.
الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

الأكثر قراءة

صحيفة أمريكية تقارن بين مكاسب روسيا وخسائر الولايات المتحدة خلال عام واحد

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

جهود مكثفة لضبط المتهم بسحل شقيقته فى بلقاس

الحرارة وصلت 50.. موجة حر غير مسبوقة تضرب دولة بالبحر المتوسط

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان كانت تريد أن تعلن حكومة شرعية باعتراف خارجى

إقالة موظف فى المتحف البريطانى بعد اختفاء قطع أثرية عمرها 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس