في أحضان أبوالهول.. الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

تستعد المطربة الأمريكية اليز ليبك، الشهيرة بـ "أمون ستار"، لإحياء حفلها المقبل تحت سفح الأهرامات، خلال الفترة القادمة لتدشين ألبومها الجديد، وسط الحضارة الفرعونية التي تشتهر بعشقها وحبها، والتقطت صور من كواليس تحضيراتها لطرح ألبومها الجديد تحت تمثال أبو الهول في منطقة أهرامات الجيزة.

الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

وتحدثت "أمون"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن الحضارة الفرعونية المصرية، واعتقادها عن ترابط بناء الأهرام بالموسيقى، حيث قالك إن تناغم البناء المعماري للحضارة الفرعونية العظيمة يماثل التناغم في الألحان الموسيقية، وقالت: "عرف المصريون القدماء بأنهم يمكنهم فعل الكثير باستخدام الموجات الصوتية بما في ذلك تشخيص شخص ما وشفائه وكذلك استخدامه لقطع الأحجار وفتح بوابات أخرى نتعلم عنها للتو".

الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

و"آمون ستار"، هي مطربة أمريكية الأصل تستقر فى مصر منذ 4 سنوات تعمقت فى دراستها للحضارة الفرعونية، وأطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب "ka healing".

الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفنى إلى "آمون ستار Amun Starr" واستوحت لقبها من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

الأمريكية أمون ستار تستعد لإحياء حفل وسط الأهرامات

وتحدثت آمون ستار فى أغنيتها الأولى التى جاءت بنفس اسم الألبوم Born in the USA عن حياتها ونشأتها فى الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتقالها للعيش فى مصر، والأغنية الجديدة من ألحان الملحن العالمى جاك أنجيل، وكلمات آمون ستار وتوزيع هانى رحيم.