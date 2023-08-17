حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الخميس 17 أغسطس 2023

يقدم "الدستور" في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس الموافق ١٧ أغسطس لعام ٢٠٢٣، حسب موقع Hindustan times على النحو التالي.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

من الناحية المالية ستكون أكثر استعدادًا من ذي قبل، سيكون جسدك المثالي شهادة على الجهود التي تبذلها، ستتمكن من التعامل بفعالية مع موقف غير متوقع ينشأ في العمل اليوم، أنت تتمنى أفضل ما في العمل والأسرة وستحصل عليه، يوم جيد للسفر لمسافات طويلة.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

يزداد الوضع المالي قوة مع تدفق الأموال، سيتمكن رجال الأعمال وأصحاب متاجر البيع بالتجزئة من جذب المزيد من العملاء، ستثبت الحياة الأسرية أنها أكثر إشباعًا عندما تجد زوجك داعمًا، ستكون الشبكات الاجتماعية لشخص ما مفيدة للغاية لك على الصعيد الاجتماعي.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

وضعك المالي في تحسن مع نضوج الاستثمارات السابقة، الأكل الصحيح قد يصبح تعويذة للبقاء بصحة جيدة، ستكون نصيحة جيدة مفيدة لمعالجة مشكلة معقدة في العمل، يُشار إلى السفر إلى مكان طفولتك وسيعيد لك ذكريات جميلة، يمكن أن تأتي الملكية باسمك من خلال الميراث.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

ستساعد الإدارة الجيدة للأموال على زيادة أموالك وتوفير البعض منها، من المحتمل أن تختار أسلوب حياة صحي من خلال تغيير روتينك، شيء ما أردت أن يحدث بطريقة معينة في العمل سيحدث بها، من المتوقع أن يكون اليوم مناسب لتجار العقارات ومطوري العقارات.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

سوف تحتاج إلى شد حزامك من الناحية المالية، من المحتمل أن تختار أسلوب حياة صحي من خلال تغيير روتينك، يمكن لكبار السن في العمل أن يجعلك تنتظر قرارًا لكنك ستشق طريقك في النهاية، يمكن للمسافرين أن تكون الرحلة مريحة، قد يتم تلقي بعض الإشارات الإيجابية فيما يتعلق بقضية الملكية.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

من المرجح أن تصبح جهودك مربحة قريبًا، يمكنك أن تصبح واعيا بالصحة وأن تركز على حالتك الجسدية، سيكون المشروع المهني الذي قمت به أو تخطط للقيام به ناجحًا، بعض الأخبار الجيدة في انتظارك على الجبهة الداخلية، يمكن لأولئك الذين يتعاملون في العقارات أن يتوقعوا إبرام صفقة جيدة.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

ستتمكن من الخروج من المنطقة الحمراء على الصعيد المالي، ستستمتع بصحة جيدة من خلال التدريبات المنتظمة، هذا هو الوقت المناسب لتجار التجزئة لتعزيز أرباحهم لأن السوق يبدو مواتيًا، هذا هو الوقت المناسب لتسوية مسألة عائلية حتى لو كانت تستلزم السفر، إذا كانت الممتلكات في ذهنك فيمكنك توقع تطورات إيجابية.

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

قد لا يكون كسب المال أمرًا صعبًا للغاية وسيقودك إلى الازدهار، يمكنك الحفاظ على صحة جيدة على الرغم من ساعات العمل غير المنتظمة وقليل من الراحة، من المحتمل أن يكون ترك أي شيء معلق في العمل في صالحك، سيتم حل حالات سوء التفاهم التي تظهر على الجبهة الداخلية، العائد الجيد من بيع الممتلكات ممكن للبعض.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

قد يقوم بعضكم بتكوين صداقات جديدة، مزيج صحي من التمارين والنظام الغذائي سيفيدك، سيتمكن رجال الأعمال من تحقيق الكثير اليوم، يمكنك أخذ استراحة من جدول عملك المحموم لتكون مع العائلة، الاستمتاع بإجازة مع العائلة أمر مطروح بالنسبة للبعض، هذا هو الوقت المناسب لبيع أصل حيث من المحتمل أن تحصل على سعر جيد له.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

تبدأ الاستثمارات السابقة في تحقيق عوائد جيدة، من المرجح أن يتم الاعتراف بجهودك في العمل من قبل الشركات الكبري، لا يمكن استبعاد الاستمتاع بنزهة أو رحلة استكشافية بالنسبة للبعض، من المحتمل أن تحصل على قطعة من الممتلكات قريبًا، من المحتمل أن تتفوق على ما هو أبعد من أحلامك على الصعيد المهني أو الأكاديمي. قد تستغرق وقتًا طويلاً للتفاعل مع الآخرين على الصعيد الاجتماعي.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

يمكن للبعض منكم التفكير في خطوط استعادة اللياقة البدنية الكاملة، مهمة مرموقة في طريقها لك، ستساعد كلماتك على تهدئة أحد أفراد الأسرة، من المرجح أن يتحسن أدائك على الصعيد الأكاديمي، من المحتمل أن يتم تكريمك في العمل.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

الاستثمارات الجيدة قد تجد طريقها لك اليوم، أولئك الذين يعانون من مرض لفترة طويلة سيجدون حالتهم قد تحسنت كثيرًا، قد يصبح من الصعب رفض عرض جيد على جبهة الأعمال، هذا وقت ممتاز للتخطيط لنزهة عائلية، يمكن أخذ الموافقة على بناء على قطعة أرض.