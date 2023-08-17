الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان كانت تريد أن تعلن حكومة شرعية باعتراف خارجى

ثروت الخرباوى
ثروت الخرباوى

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن الإخوان كانت تريد أن تعلن حكومة شرعية، ويكون بينها وبين الشرطة صراع مسلح ويسقط قتلى هنا وهناك وعندما يحدث ذلك يطلبوا اعتراف بحكومتهم من دول خارجية.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان كانوا يضمنوا أن أمريكا ستعترف بهم وأنهم أصحاب الشرعية والصندوق، وأن أمريكا وبريطانيا وتركيا وقطر، ومنظمة هيومن رايتس.

وأوضح أنه عندما يكون هناك حكومة حصلت على اعتراف دولي مع وجود أخرى يحدث هناك اشتباك وقتلى وهنا ستأتي قوات حفظ السلام للفصل بين القوات المتصارعة، مثلما حدث في كثير من دول العالم في الصومال ومصر بعد مفاوضات الصلح مع إسرائيل. 

الإخوان كانوا حريصين على استمرار اعتصام رابعة

وأكد أن الإخوان كانوا حريصين على استمرار اعتصام رابعة وأن يكون هناك قتلى وهذا ما يطلق عليه بتاريخ الإخوان بصناعة الدم حتى يحصل الإنسان على مكانة إما من مشاعر الناس أو الموقف الدولي. 

ثروت الخرباوى الإخوان حكومة شرعية دول خارجية أمريكا صناعة الدم

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