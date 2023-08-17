الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قافلة طبية ومؤتمرات جماهيرية لنواب مستقبل وطن بواحة الفرافرة

قافلة طبية بواحة
قافلة طبية بواحة الفرافرة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية ومؤتمرات جماهيرية لخدمة سكان مركز الفرافرة وقراه على مدار اليومين الماضيين.


ونظمت أمانة الصحة والسكان بالحزب بقيادة الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، واستشاري القلب بمستشفى الخارجة التخصصي، قافلة طبية مجانية بمدينة الفرافرة وقعت الكشف الطبي على 180 مواطنًا وتم صرف الدواء بالمجان للمنتفعين بالتنسيق مع قطاع الصحة بالمحافظة. 
 

كما عقد النائبان الدكتور مؤمن معاذ، ومحمد علي عبد الغني، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، سلسلة لقاءات بالمواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم وأبرز الاحتياجات العاجلة لا بناء مركز الفرافرة وقراه وتضمنت زيارة نواب الحزب لقرى ( صبيح، عثمان بن عفان، السلام، الخير والنماء، أبو هريرة)  وجاءت أبرز المشكلات عدم توصيل مياه الشرب الي القري مثل: السلام زراعة ١٠،عدم تشغيل محطات المياه مثل قرية السلام والسكان يشربون من جراكن المياه والقرية تبعد عن الطريق العمومي اكثر من ١٠ كيلو متر.
 

فيما أكد الدكتور عصام الكومي، أمين الحزب بمركز الفرافرة، أن زيارة نواب الحزب للمركز كان لها الأثر الطيب لدى جماهير المركز وأثمرت عن حلول سريعة لبعض المشكلات الملحة للمواطنين بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

قافلة طبية بواحة الفرافرة 

وفي سياق اخر نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة حزب مستقبل وطن  بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.
 

قالت سعاد عبد الشهيد، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة الحزب بمركز الخارجة، إنه تم تنفيذ الندوة بمقر مدرسة "الوادي بنات" بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول تعاون بين الحزب وقطاع التعليم بالمحافظة لتثقيف المرأة ودعمها صحيًا من أجل حياة أفضل.   
 

حاضرت في الندوة دكتورة سحر عبد الستار مدير تنظيم الأسرة و استشاري النساء بمستشفى الخارجة التخصصي وبحضور دكتورة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب عن الحزب، ومدير المدرسة ريهام عبدالله عبد الشكور.

قافلة طبية بواحة الفرافرة 
حزب مستقبل وطن الوادي الجديد قافلة طبية مجانية ومؤتمرات قافلة طبية مجانية سلسلة لقاءات بالمواطنين

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