الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخرباوى لـ "الشاهد": الإخوان الإرهابية كانت حريصة على استمرار اعتصام رابعة ووقوع قتلى وإراقة دماء

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت حريصة على استمرار اعتصام رابعة ووقوع قتلى وإراقة دماء. 

 

وأضاف “الخرباوي”، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان كانوا يتعمدون من خلال اعتصام رابعة إثارة مشاعر الناس حتى يستمروا في الاعتصام ليكون هناك جريمة نصب عالمية، أهان فيها الإخوان الدين والإسلام، كما أهانوا فيها سيدنا جبريل عليه السلام، حيث ادعى الإخوان أن سيدنا جبريل نزل وصلى معهم في اعتصام رابعة.

 

وعن قصة نزول سيدنا جبريل للصلاة مع معتصمي رابعة ومدى علاقة ذلك بتاريخ الخرافة عند الإخوان، قال: "عندما كنت في تنظيم الإخوان وتم القبض على مختار نوح ومجموعة النقابيين وتم الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، كنت أزورهم دائما في السجن، وسمعت وأنا في لقاء الأسرة الإخوانية، بأن المجموعة التي في السجن نزل عليهم سيدنا محمد وهم مستيقظين، وقال لهم اثبتوا فأنتم على حق، وقد استغربت كثيرًا من هذه القصة لأنني كنت في زيارة لهم ولم يقل لي أحد عن هذه القصة، فذهبت لهم ثاني يوم وقابلت مختار نوح ومحمد بديع ومحمد بشر وقلتلهم بقى كده النبي ينزل عليكم ويقولك اثبتوا ومحدش يقولي.. قالولي نعم؟! نزل علينا فين؟ فقلت لهم نزل عليكم في الزنزانة.. قالولي زنزانة إيه إحنا مش قاعدين في زنزانة واحدة ولا عنبر واحد، وكل اثنين قاعدين في غرفة في سجن مزرعة طره".

ثروت الخرباوى الإخوان اعتصام رابعة محمد الباز الشاهد

الأكثر قراءة

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

صحيفة أمريكية تقارن بين مكاسب روسيا وخسائر الولايات المتحدة خلال عام واحد

تأبين الروائى "حمدى أبو جليل" فى نادى الزراعيين بالفيوم.. الليلة

المرور : الرادارات الحديثة تلتقط 1219 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الحرارة وصلت 50.. موجة حر غير مسبوقة تضرب دولة بالبحر المتوسط

ضبط جراج مخالف للاشتراطات الصحية في رأس البر بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس