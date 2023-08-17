الخرباوى لـ "الشاهد": الإخوان الإرهابية كانت حريصة على استمرار اعتصام رابعة ووقوع قتلى وإراقة دماء

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت حريصة على استمرار اعتصام رابعة ووقوع قتلى وإراقة دماء.

وأضاف “الخرباوي”، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإخوان كانوا يتعمدون من خلال اعتصام رابعة إثارة مشاعر الناس حتى يستمروا في الاعتصام ليكون هناك جريمة نصب عالمية، أهان فيها الإخوان الدين والإسلام، كما أهانوا فيها سيدنا جبريل عليه السلام، حيث ادعى الإخوان أن سيدنا جبريل نزل وصلى معهم في اعتصام رابعة.

وعن قصة نزول سيدنا جبريل للصلاة مع معتصمي رابعة ومدى علاقة ذلك بتاريخ الخرافة عند الإخوان، قال: "عندما كنت في تنظيم الإخوان وتم القبض على مختار نوح ومجموعة النقابيين وتم الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، كنت أزورهم دائما في السجن، وسمعت وأنا في لقاء الأسرة الإخوانية، بأن المجموعة التي في السجن نزل عليهم سيدنا محمد وهم مستيقظين، وقال لهم اثبتوا فأنتم على حق، وقد استغربت كثيرًا من هذه القصة لأنني كنت في زيارة لهم ولم يقل لي أحد عن هذه القصة، فذهبت لهم ثاني يوم وقابلت مختار نوح ومحمد بديع ومحمد بشر وقلتلهم بقى كده النبي ينزل عليكم ويقولك اثبتوا ومحدش يقولي.. قالولي نعم؟! نزل علينا فين؟ فقلت لهم نزل عليكم في الزنزانة.. قالولي زنزانة إيه إحنا مش قاعدين في زنزانة واحدة ولا عنبر واحد، وكل اثنين قاعدين في غرفة في سجن مزرعة طره".