رسميا.. المصرى البورسعيدى يضم يوسف الجوهرى لاعب المقاولون العرب

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده مع يوسف الجوهري لاعب فريق المقاولون العرب، ضمن تدعيمات الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح يوسف الجوهري، سابع صفقات المصري البورسعيدي هذا الصيف بعد كلا من: سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وسدد النادي المصري البورسعيدي مبلغا ماليا قدره 4 ملايين جنيه للتعاقد مع يوسف الجوهري من المقاولون العرب، لمدة 4 مواسم.

ولعب الجوهري، 74 مباراة مع المقاولون العرب حيث نجح في إحراز 4 أهداف وصناعة هدفين.