ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": صلاح شادى قال لعمر عبدالرحمن نظام السادات لن يزال إلا بالقوة

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، إن صلاح شادي، قال لعمر عبدالرحمن: “لن نستطيع أن نزيح من الحكم الطاغوت، وهو حكم على غير شرع الله المتمثل في أنور السادات، والبرلمان ومؤسسات الدولة إلا بالقوة”.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاح أكد أن هذا النظام لن ينفع معه انتخابات أومظاهرات سلمية ومن يملك القوة هو الجيش، مشيرًا إلى أن جماعة الجهاد في الإخوان كانت مكونة من عبود الزمر، وخالد الأسلامبولي، ومحمد عبدالسلام، وحسين عباس، وعطا طايل.

صلاح شادي هو من أوصل عمر عبدالرحمن بخالد الاسلامبولي

وأشار إلى أن محمد عبدالسلام، شقيقه عفت عبدالسلام، كان عضو مجلس نقابة المحامين ودخل قائمة الإخوان في 1992 وكان من الإخوان المستترين، مؤكدًا أن صلاح شادي هومن أوصل عمر عبدالرحمن بخالد الاسلامبولي والمجموعة لأنه لم يكن يعرفهم.