الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخرباوي لـ"الشاهد": مصطفى مشهور كان يرى شكرى مصطفى تلميذًا لـ سيد قطب

الخرباوي
الخرباوي

قال ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن الإخواني المنشق خالد الزعفراني جلس مع شكري مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة، مشيرًا إلى أن الزعفراني أعجب بأفكار شكري مصطفى.

أضاف الخرباوي، خلال الجزء الثاني من حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": “خالد الزعفراني ذهب إلى مصطفى مشهور وقاله في واحد اسمه شكري مصطفى وطلب مني الانضمام لجماعته، فقال له: "خليك معه ده مننا وإخوان وكان في السجن معنا ومن تلاميذ سيد قطب فأخذ الموافقة من مشهور".

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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