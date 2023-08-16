الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بلوحة إعلانية بطريق صلاح سالم

ارشيفه
ارشيفه

أصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة ملاكى بلوحة إعلانية بطريق صلاح سالم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود مصاب.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي لوحة إعلانية بمحور صلاح سالم، مما أسفر عن إصابة شخص نقل إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وجرى تجنيب آثار الحادث وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

شخص حادث اصطدام سيارة ملاكي طريق صلاح سالم

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