صحفى: هناك عدالة فى توزيع المشروعات القومية فى عهد الرئيس السيسى

عَلّق الكاتب الصحفي، أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير الأهرام، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بأهالي مطروح وسيدي براني والسلوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء اليوم الأربعاء، إن القاهرة كانت مستحوذة على كل الخدمات والاهتمام.

وأضاف أنه في عهد الرئيس السيسي هناك عدالة كثيفة في توزيع المشروعات القومية على مصر كلها، وهذه هي النقطة المستخلصة من هذا العهد والتي لم تتحقق من قبل.

وأشاد بأهمية ميناء جرجوب، وطريق سيوة مطروح لتوفير الإمكانيات العالية لتسهيل التجارة والتنقل، موضحًا أن هناك أماكن كثيرة تم الاهتمام بها وخاصة الساحل الشمالي الغربي وسيوة والتي كانت مهملة من قبل.

وأكد أن المحاور والطرق العرضية جعلت من مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا ومركز ترانزيت دوليًا، والذي بدأ يؤتي ثماره والذي يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري.