الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسس "كاش ناو" لـ"الفرصة": لدينا متجر شامل يقدم خدمات مالية وغيرها

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق عبدالرحمن علي، مؤسس شركة "كاش ناو" فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال عبدالرحمن خلال تحدي الدقيقة الواحدة ضمن برنامج "الفرصة" إن "كاش ناو" متجر شامل يقدم خدمات مالية وغير مالية. 

وأضاف: "كاش ناو تطبيق يتم من خلاله إنهاء المشاوير مثل إصدار وثيقة تأمين متناهية الصغر، حجز الاستشارات الطبية، طلب الأدوية وتحويل الأموال اللحظية من محفظة "كاش ناو" لأي محفظة داخل مصر".

ويحصل الفائز على شيك بقيمة ربع مليون جنيه من شركة إنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للنهائيات للمنافسة على جائزة مالية كبرى من بنك CIB بالإضافة إلى حملة إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

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