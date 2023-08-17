الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى: أوكرانيا اتخذت خطوة مهمة لاستعادة حرية الملاحة فى البحر الأسود

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا اليوم، خطوة مهمة لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأسود.

وكتب زيلينسكي في تغريدة له عبر منصة "إكس": "اتخذت أوكرانيا للتو خطوة مهمة نحو استعادة حرية الملاحة في البحر الأسود، مرت أول سفينة مدنية عبر الممر الإنساني الجديد لأوكرانيا، غادرت من ميناء أوديسا. إنها حاليًا في طريقها إلى مضيق البوسفور".

وأضاف: "أنه في وقت سابق، أخطرت أوكرانيا رسميًا المنظمة البحرية الدولية لتشغيل الممر، وأكدت المنظمة البحرية الدولية من جديد حق أوكرانيا في ضمان حرية الملاحة، وحثت روسيا على وقف التهديدات ودعم الاتفاقيات الدولية".

وتابع: "بحر آمن للجميع، هذا هو الموقف المبدئي لأوكرانيا وشركائنا، حرية الملاحة وسلامتها من المبادئ الدولية الأساسية".

وصباح الأربعاء، أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، أن سفينة الحاويات "جوزيف شولت" المحملة بأكثر من 30 ألف طن من البضائع غادرت ميناء أوديسا.

وأشار الوزير الأوكراني إلى أن السفينة موجودة في ميناء أوديسا منذ 23 فبراير من العام الماضي، وتتجه الآن نحو مضيق البوسفور.

وأشار كوبراكوف إلى أنها السفينة الأولى التي تغادر ميناء أوديسا منذ 16 يوليو.

وكانت القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا أعلنت عن فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة من وإلى موانئ البحر الأسود تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني. 

وفي 12 أغسطس الجاري، أعلنت كييف عن فتح باب التسجيل للسفن التجارية الجاهزة للإبحار بهذه الطرق تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية، ما سيضمن سلامتها.

وكانت أوكرانيا أعلنت الأسبوع الماضي فتح "ممر إنساني" في البحر الأسود للسماح بعبور سفن شحن عالقة في موانئها منذ بدء روسيا غزوها الشامل في 24 فبراير 2022، ويعتبر الممر الجديد حلًا بديلًا بعد توقف اتفاق تصدير الحبوب مع روسيا.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
​فلاديمير زيلينسكي ميناء أوديسا حرية الملاحة البحر الأسود مغادرة سفينة جوزيف شولت مضيق البوسفور

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