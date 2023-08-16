إنجي أنور تكشف التفاصيل الكاملة لأول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن الثقة بين الدولة والمواطن المصري في الخارج بدأت في العودة من جديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الكثير من الامتيازات والحقوق التي أقرتها الدولة للمواطنين في الخارج، مثل الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين في الخارج، وذلك بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، بالإضافة إلى طرح أراضي ووحدات متميزة بتخفيضات كبيرة.

وأضافت إنجي أنور خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية etc، أن الشهادات الدولارية في البنوك تعتبر آخر الامتيازات للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى إصدار وثيقة معاش بالدولار، التي أعلنت عنها شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وهي تتيح لكل مشتري لهذه الشهادات تحديد فترات السداد الخاصة به.

وأوضحت أن هناك الكثير من الامتيازات التي توفرها وثيقة المعاش بالدولار، حيث ستكون الأقساط بطرق ميسرة، لافتة إلى أن الحد الأدنى لهذه الوثيقة 500 دولار، والحد الأقصى 10 آلاف دولار.