الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إنجي أنور تكشف التفاصيل الكاملة لأول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

إنجي أنور
إنجي أنور

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن الثقة بين الدولة والمواطن المصري في الخارج بدأت في العودة من جديد خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الكثير من الامتيازات والحقوق التي أقرتها الدولة للمواطنين في الخارج، مثل الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين في الخارج، وذلك بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، بالإضافة إلى طرح أراضي ووحدات متميزة بتخفيضات كبيرة. 

وأضافت إنجي أنور خلال تقديمها برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية etc، أن الشهادات الدولارية في البنوك تعتبر آخر الامتيازات للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى إصدار وثيقة معاش بالدولار، التي أعلنت عنها شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وهي تتيح لكل مشتري لهذه الشهادات تحديد فترات السداد الخاصة به.

وأوضحت أن هناك الكثير من الامتيازات التي توفرها وثيقة المعاش بالدولار، حيث ستكون الأقساط بطرق ميسرة، لافتة إلى أن الحد الأدنى لهذه الوثيقة 500 دولار، والحد الأقصى 10 آلاف دولار.

وثيقة معاش وثيقة معاش للمصريين وثيقة معاش بالدولار المصريين بالخارج برنامج مصر جديدة

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

قرار جمهورى بمد خدمة سفيرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس