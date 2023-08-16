خبير لـ"القاهرة الإخبارية": تقرير فيتش حول خفض تصنيف أمريكا يحمل أبعادًا سياسية

علق أمجد عطية، محلل أسواق المال العالمية، على تراجع التقييمات للبنوك الأمريكية، وخاصة من وكالة فيتش، كاشفاً عن تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الأمريكية علي أسواق المال.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، مساء اليوم الأربعاء، إن تقرير فيتش حول خفض تصنيف الولايات المتحدة يحمل أبعادًا سياسية.

وأضاف أنه بعد تحذيرات وكالة فيتش فقد “جي بي مورجان 11 مليار دولار في يوم واحد، موضحاً أن توقيت هذا التخفيض جاء مخالف للأنباء الاقتصادية وجاء منتقداً بصورة أساسية للوضع السياسي في واشنطن وخاصة بين الكونجرس والديمقراطيين”.

وأشار إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك نتيجة طبيعية للوضع الائتماني لأمريكا بصورة عامة، لأن كثير من هذه البنوك تحتفظ بسندات الخزانة مع اختلاف آليات المحاسبة.