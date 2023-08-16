الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يهزم معيذر بثلاثية نظيفة في الدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

فاز الوكرة على ضيفه معيذر 3 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري نجوم قطر لكرة القدم.

وتقدم محمد بن يطو للوكرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف أيوب عسال الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 72 عاد عسال ليسجل الهدف الثاني له والثالث للوكرة.

وشارك حمدي فتحي في مباراته الرسمية الأولى مع فريق الوكرة القطري، طوال الـ90 دقيقة وقدم أداء جيد.

ويلتقي الوكرة  في الجولة الثانية مع ضيفه الشمال يوم 27 من الشهر الجاري، فيما يحل معيذر ضيفا على الدحيل يوم 25 من الشهر ذاته.

الوكرة القطري معيذر حمدى فتحى الدوري القطري مباراة الوكرة ومعيذر

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