نائبة: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أثبت حرص الرئيس على تأسيس الجمهورية الجديدة

قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت بالدليل القاطع حرصه على تأسيس الجمهورية الجديدة، بمشاركة جميع أطياف الشعب، وذلك من خلال تأكيده على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وأشادت سلامة، في بيان الأربعاء، بالتوجيهات السريعة للرئيس السيسي بالتعامل مخرجات الحوار الوطنى والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة أنه حريص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

أشارت إلى أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية يعد التزاماً جديداً من الدولة تجاه المواطن، لافتة إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والتي تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.