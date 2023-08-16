الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "تضامن النواب": استجابة الرئيس للحوار الوطني تزيد من الثقة في مخرجاته

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

ثمّن أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالاستجابة السريعة للرئيس السيسي والتي تضمنت تقديمه الشكر للمشاركين في إعداد وصياغة المخرجات وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

أضاف فتحي، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس يتابع باهتمام شديد المخرجات التوصيات التي يتم مناقشتها وصياغتها في جلسات الحوار الوطني، تؤكد لنا حرصه الدائم علي الصالح العام وتحقيق طموحات كافة المواطنين، كما أنه تؤكد جدية الحوار الوطني وتزيد من الثقة في مخرجاته لتحقيق آمال المواطنين.

أشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إلى أن صياغة مقترحات توصيات الحوار الوطني اعتمدت على آراء متخصصين وخبراء ومعنيين من أجل ضمان فاعلية تنفيذ الحلول والرؤى التي تم الاتفاق عليها خلال الجلسات النقاشية التي تناولت العديد من الملفات والتحديات خلال الأشهر الماضية، لافتا إلي أن لجنة الشباب في الحوار الوطني رصدت جميع توصيات الشباب وسوف يتم صياغتها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد فتحي أن الحوار الوطنى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

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