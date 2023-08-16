الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة سوهاج: الرئيس السيسي حريص على ضمان حقوق ذوي القدرات الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه الحكم، على ضمان حقوق فئة ذوي القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، من خلال تقديم خدمات حقيقية لهم ‏ودمجهم في المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

جاء ذلك اليوم، خلال حفل تخريج الدفعة 18 من الطلاب ذوي الإعاقة بمركز "نور البصيرة" بالجامعة وعددهم 35 طالباً وطالبة من الكليات المختلفة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة وتلبية حقهم الإنساني في تلقي التعليم بجودة وكفاءة كحق أصيل يتساوى فيه الجميع، ودعمهم بشتى السبل والوسائل المتاحة للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة، موجهاً الشكر والتقدير لجميع الخريجين وأولياء أمورهم، والذين استطاعوا أن يصلوا بأبنائهم لهذا اليوم، والذي يمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجه عالية من الطموح والإرادة من أجل تحقيق اهدافهم، متمنياً لهم استمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص.

وأشاد النعماني، بدور الدولة المصرية، التي لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة مع زملائهم في مختلف الأنشطة والمشاركات الطلابية، كما تلتزم بوضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية الداعمة لهم والمتناسبة مع إعاقاتهم المختلفة.

أكد التنمية المستدامة الجمهورية الجديد الدكتور حسان النعمانى الحرم الجامعي

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