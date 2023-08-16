الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: سنواصل تعزيز التزامنا المشترك بالازدهار الاقتصادي مع باكستان

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده ستواصل الشراكة مع باكستان لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

 

وكتب بلينكن في تغريدة له عبر منصة "إكس": "ألف مبروك لرئيس الوزراء الباكستاني المؤقت الجديد. بينما تستعد باكستان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقًا لدستورها والحق في حرية التعبير والتجمع، سنواصل تعزيز التزامنا المشترك بالازدهار الاقتصادي".

 

في وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وعقب تعيين أنوار الحق كاكر رئيسا مؤقتا لوزراء باكستان تؤكد دعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

وجاء في تصريح باسم نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين: "نحن بالطبع سنواصل الشراكة مع باكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مصلحتنا في الاستقرار الاقتصادي والازدهار والأمن في باكستان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام الديمقراطية وسيادة القانون ".

 

الذهاب للانتخابات

 

وصادق الرئيس الباكستاني عارف عَلْوي، السبت الماضي، على تعيين أنوار الحق كاكر رئيسا لحكومة انتقالية تقود مؤسسات الدولة، على مدى 90 يوما المقبلة، وحتى تنظيم انتخابات برلمانية عامة.

 

وجاء تعيين كاكر عضو مجلس الشيوخ، بعد اتفاق رئيس الحكومة شهباز شريف، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، مع زعيم المعارضة رجاء رياض أحمد.

 

وأعرب حزب الإنصاف، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، عن أمله في أن يضمن رئيس الوزراء المؤقت وعضو مجلس الشيوخ المعين، أنور الحق كاكار، إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ضمن الإطار الزمني الدستوري المحدد، إلى جانب توفير فرص متكافئة لجميع الأحزاب السياسية.

 

وقع الرئيس علوي على قرار حل البرلمان، بناءً على توصية رئيس الوزراء شهباز شريف، وجاءت التوصية قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس الجاري.

 

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