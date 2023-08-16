الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يتسلم رسالة موجهة للرئيس السيسى من نظيره الجزائرى

الرئيس تبون و الرئيس
الرئيس تبون و الرئيس عبدالفتاح السيسي

 تسلم وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء، رسالة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير، أحمد أبوزيد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس "تويتر" سابقًا": "استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم سفير الجزائر في القاهرة، لتسلم رسالة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون".

وأضاف متحدث الخارجية أنه جرى- خلال اللقاء- التأكيد على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين.

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