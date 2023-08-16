الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير تركية: فنربخشة يستقر على إعارة عمر فايد بعد إتمام التعاقد

عمر فايد مع محمد
عمر فايد مع محمد صلاح

استقر فنربخشة التركي على إعارة لاعبه الجديد عمر فايد مدافع الفريق القادم من المقاولون العرب بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

وكشف نادي فنربخشة التركي عن اقترابه من التعاقد مع عمر فايد مدافع المقاولون العرب.

وكشف موقع "GazeteFutbol" التركي، أن فنربخشة التركي سيقوم بإعارة عمر فايد عقب إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وجاء قرار النادي التركي من أجل منح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وكان المقاولون العرب قد وافق على انتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 

فنربخشة عمر فايد المقاولون العرب الدورى المصرى

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