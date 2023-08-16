تقارير تركية: فنربخشة يستقر على إعارة عمر فايد بعد إتمام التعاقد

استقر فنربخشة التركي على إعارة لاعبه الجديد عمر فايد مدافع الفريق القادم من المقاولون العرب بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

وكشف نادي فنربخشة التركي عن اقترابه من التعاقد مع عمر فايد مدافع المقاولون العرب.

وكشف موقع "GazeteFutbol" التركي، أن فنربخشة التركي سيقوم بإعارة عمر فايد عقب إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وجاء قرار النادي التركي من أجل منح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وكان المقاولون العرب قد وافق على انتقال عمر فايد إلى فنربخشة التركي خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

