الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

ماذا فعل الرئيس السيسى فى السلوم؟ (إنفوجراف)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة مرسى مطروح في زيارة تفقدية، زار خلالها المنطقة الغربية.

وخلال الزيارة، التقى الرئيس السيسي عمد ومشايخ قبائل السلوم وسيدي براني والضبعة وسيوة، وأدار معهم حوارًا مفتوحًا بحضور عدد كبير من الأهالي.

وتستعرض "الدستور" عبر الإنفوجراف التالي أبرز محاور زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم في مرسى مطروح. 

واستقبل أهالي محافظة مرسى مطروح، الرئيس السيسي، بحفاوة شديدة بالزي البدوي السيوي في منطقة منفذ السلوم البري.

وكذلك، رحبوا الأطفال بالرئيس السيسي خلال زيارته، واستقبلوه بـ«نشيد الترحيب»، الذي أعدوه كهدية للرئيس خلال زيارته إليهم.

السلوم مرسى مطروح المنطقة الغربية سيوة الضبعة سيدى براني السيسي الرئيس السيسي

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