كامل مطر للرئيس السيسى: «سيادتك باعث النهضة فى مصر الحديثة»

وجه كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، كلمة للرئيس السيسي قائلاً: أنتم تتحدون الصعاب وهذا ما وجدناه من خلال عملكم على الأرض، مؤكدًا أن الدولة أخذت على عاتقها مواجهة الإرهاب الذي ظل مواطنو سيناء يعانون منه لفترات طويلة ونجحت بالفعل في ذلك.

وأضاف مطر، خلال لقاء الرئيس السيسي بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو باعث النهضة في الدولة المصرية الحديثة، حيث إن الرئيس منذ توليه السلطة لم يبخل بأي جهد في سبيل تنمية كل جزء في مصر.

وطالب من جميع المتواجدين من أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني بالترحم على شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية وأبناء القبائل المتعاونين مع الجيش، مؤكداً أن ما حقق في العشر سنوات الأخيرة لم يحقق خلال ثلاثين عامًا.