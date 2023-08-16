حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام معيذر في الدوري القطري
أعلن ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة القطري التشكيل الذي سيواجه معيذر اليوم في افتتاح مباريات الدوري القطري موسم 2023-2024.
ويتواجد الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة لأول مرة في المباراة الرسمية الأولى هذا الموسم.
وجاء تشكيل الوكرة كالتالي:
حراسة المرمى: عمير السيد
خط الدفاع: مراد ناجي - ترنت ساينسبري - لوكاس مينديز - حازم شحاتة
خط الوسط: حمدي فتحي - عمر صلاح - أحمد عبد المقصود
خط الهجوم: محمد بن يطو - أيوب عسال - جيلسون دالا
وكان حمدي قد شارك في المعسكر الصيفي مع الوكرة في إسبانسيا، وخاض عدة مباريات ودية أبرزها أمام لاس بالماس وقادش.