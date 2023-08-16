حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام معيذر في الدوري القطري

أعلن ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة القطري التشكيل الذي سيواجه معيذر اليوم في افتتاح مباريات الدوري القطري موسم 2023-2024.

ويتواجد الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة لأول مرة في المباراة الرسمية الأولى هذا الموسم.

وجاء تشكيل الوكرة كالتالي:

حراسة المرمى: عمير السيد

خط الدفاع: مراد ناجي - ترنت ساينسبري - لوكاس مينديز - حازم شحاتة

خط الوسط: حمدي فتحي - عمر صلاح - أحمد عبد المقصود

خط الهجوم: محمد بن يطو - أيوب عسال - جيلسون دالا

وكان حمدي قد شارك في المعسكر الصيفي مع الوكرة في إسبانسيا، وخاض عدة مباريات ودية أبرزها أمام لاس بالماس وقادش.

