الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام معيذر في الدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة القطري التشكيل الذي سيواجه معيذر اليوم في افتتاح مباريات الدوري القطري موسم 2023-2024.

ويتواجد الدولي المصري حمدي فتحي لاعب الأهلي السابق، في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة لأول مرة في المباراة الرسمية الأولى هذا الموسم.

وجاء تشكيل الوكرة كالتالي:

حراسة المرمى: عمير السيد

خط الدفاع: مراد ناجي - ترنت ساينسبري - لوكاس مينديز - حازم شحاتة

خط الوسط: حمدي فتحي - عمر صلاح - أحمد عبد المقصود

خط الهجوم: محمد بن يطو - أيوب عسال - جيلسون دالا

وكان حمدي قد شارك في المعسكر الصيفي مع الوكرة في إسبانسيا، وخاض عدة مباريات ودية أبرزها أمام لاس بالماس وقادش.
 

الوكرة القطري حمدى فتحى معيذر الدوري القطري

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