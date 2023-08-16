الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو درويش: حديث الرئيس السيسى اليوم مع أهالى مطروح بمثابة رسالة اطمئنان لهم

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشهد الاستقبال الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة مرسى مطروح أمر في غاية التميز والبهجة.

التنمية المصرية الشاملة 

وأكد النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في كافة المحافظات المصرية الداخلية والحدودية.

وأضاف في حديثه، أن قدرة الدولة على مواجهة الصعاب والتحديات الحالية أمر عظيم، حيث استطاعت مصر تحقيق قدر من التنمية في ظل التحديات العالمية الصعبة.

 تطوير مطروح

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بمثابة رسالة اطمئنان كبيرة للمواطنين في مطروح، حيث الحديث المباشر بين الرئيس والشعب المصري يبطل كافة الشائعات التي تقوم بتدشينها اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن طموحات الدولة في ملفات التنمية في خطط الدولة بشكل مباشر، حيث تسير الدولة على قدم وساق لتفعيل جوانب التنمية الإنتاجية المختلفة في كافة المحافظات المصرية، بشرط أن تتوافق عمليات التنمية مع طبيعة كل محافظة.

عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الاحزاب صدى البلد صالة التحرير زيارة الرئيس لمطروح

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