الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصلح خير.. جلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية بين قبيلتي الفرجان وأولاد علي بالفيوم

الصلح خير .. جلسه
الصلح خير .. جلسه عرفيه لانهاء خصومة ثأرية بين قبيلة الفرجا

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز طامية بمحافظة الفيوم، في إنهاء نزاع بين قبيلتين «الفرجان » و«وأولاد علي»، بقرية دبانه بدائرة المركز، استمر الخلاف بينهم لمدة شهر، بسبب خلافات الجوار، ولعب الأطفال، وأدي إلى إصابة شخصًا من الجانبين، والقبض على متهمين المتسببين للمشاجرة .

وأقيمت جلسة الصلح في ساحة العزبة وبحضور عضو مجلس الشعب الأسبق احمد الفرجاني وعضو مجلس النواب عن دائرة مركز طامية الحاج محسن ابوسمنه بقرية دبانه، بدائرة المركز، وأعضاء لجنة المصالحات، وبحضور أفراد من العائلتين.

وبعد تداول الأقوال من الجانبين، تم الاتفاق على التراضي، والصلح، والعيش بخير، والتوقيع على شروط عقد الصلح، والذي يتضمن شرط جزائي بالملايين الجنيهات، لمنع تكرار الأحداث، والتنازل عن القضايا المتداولة، وتحمل كبار العائلات والحضور مسؤولية تكرار الأحداث .

وفي نهاية الجلسة تصافح الجميع وتبادلوا الود والحب، وأقروا الحياة في أمن وسلامة، دون تكرار الخلافات.

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الصلح خير جلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية قبيلة الفرجان وقبيلة اولاد علي الفيوم

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