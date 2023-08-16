استنفار بأحياء جنوب القاهرة لرفع إشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين

شهدت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء لرفع الإشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المنطقة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المعادي ودار السلام وحلوان والمعصرة ومصر القديمة في رفع كافة أشكال الإشغالات والتعدى من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك.

وقام حي حلوان، بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان وبمعاونة القوات الشرطية والمتابعة الميدانية والاشغالات والاجهزة المعنيه بحملة اشغالات صباحية مكبرة تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والشوارع المحيطة بها والتي تعيق حركة رواد المترو كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين وتمكنت الحملة الي اعادة الانضباط بالشارع وجاءت الأعمال في اطار التعليمات بضرورة بشن حملات إشغالات وفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وبناء على الشكوى الواردة للقضاء على الإشغالات والمخالفات قام اللواء دكتور طارق بحيرى رئيس حى المعادى بالتوجيه لعمل حمله مكثفة بالتعاون مع ادارة المحلات والمتابعة الميدانية والإشغالات على شارع الخمسين وشارع الزهراء الرئيسي وميدان الجراند مول والنهضة ودجلة وشارع ٢٣٣ وميدان فيكتوريا وشارع ٢١٦ حيث تم رفع وإزالة كافة الإشغالات وذلك حرصا على القضاء على المخالفات وإعادة الانضباط .

وشن حي المعصرة حملة مكبرة تحت قيادة اللواء عمرو عيسوي رئيس الحي، لرفع الإشغالات من منطقة المعصرة المحطة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الاشغالات والتعديات الموجود بالطريق العام وتم إيداعها بمخازن الحي وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك لعودة الانضباط لشوارع العاصمة.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة بعمل حملات لرفع الإشغالات بالتعاون مع المتابعة الميدانية ، والإشغالات حيث تم عمل حملة بشارع المنيل، ومحيط القصر العيني، وأمام كازينو المعمورة؛ لرفع الإشغالات والتعديات مع تكثيف الحملات لرفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين، وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

كما قامت الاجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء عبد التواب محمد بتنفيذ حملة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بشارع الفيوم مع المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على اخر المستجدات وإزالة الإشغالات أولا بأول.

365637642_619469057035012_752251643843206524_n

365713093_619468950368356_6151720025469853652_n

367006739_622743893378833_3531100653086042739_n

367736129_619467950368456_4531014242069377502_n