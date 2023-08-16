الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا فى الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الفنان عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه في اتهامه بسب وقذف الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان الفنان هانى شاكر تقدم ببلاغ عن طريق محاميه وقيد المحضر تحت رقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هانى شاكر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وأيضًا قيامه علانية بسب المجنى عليه بعبارات تضمنت ألفاظًا خادشة للشرف والاعتبار.

وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه قد استقر فى عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذى قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقًا لنصوص لقانون.

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