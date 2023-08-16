خط الشحن البحري بميناء الحمراء بالعلمين الجديدة.. مشروع قومي في عهد الرئيس السيسي

تم افتتاح خط الشحن البحرى والشمندورة البحرية بميناء الحمراء البترولى التخصصى على ساحل البحر المتوسط، لزيادة طاقة الشحن لتصل إلى مليون برميل يوميًا من البترول الخام وبتكلفة تقدر بنحو ١٠٠ مليون دولار.

ويصل طول المشروع إلى ٨ كيلو مترات وقطره ٣٦ بوصة، حيث تم توفير كافة المقومات الاستراتيجية بمنطقة ميناء الحمراء البترولى لتصبح مركزا لتداول الطاقة، ومنفذًا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات فى مدينة العلمين بدءًا من منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ومنظومة المراقبة الأمنية ومنظومة مكافحة التلوث البحري، باعتبار ميناء الحمراء مركزا فرعيًا معتمدًا متكاملًا بمعداته لمكافحة التلوث البحرى للزيت الخام على ساحل البحر المتوسط، حيث تم تحديث كافة معدات مكافحة التلوث والتدريب عليها.

وفي سياق آخر، كان قد قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انه فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد 103 مشروعاً بنسبة 100% بـ11 قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى 56 قرية ، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول عدد 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة. وغيرها من مشروعات قومية كبري في كافة مجالات التنمية لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر التى تنطلق لبناء الإنسان والوطن والجمهورية الجديدة.

وأوضح ، أنه على التوازى شهدت محافظة مطروح خلال الثلاث سنوات الماضية عدد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات لتواكب ما يتم على أرضها من إنجازات قومية كبرى بعدد 472 مشروع بتكلفة 12 مليار و372 مليون جنيه ومنها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى 119مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه و في قطاع الكهرباء 28 مشروعاً بتكلفة 867 مليون جنيه وفي قطاع الطرق والرصف بإجمالى أطوال320 كم بتكلفة 526 مليون جنيه.