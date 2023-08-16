الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول 190 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وعمليات الإنزال تتواصل دون انقطاع

المهاجرين غير الشرعيين
المهاجرين غير الشرعيين

أكدت مصادر أمنية إيطالية، الأربعاء، أن عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة تتواصل دون انقطاع على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية، أنه منذ منتصف الليل وصل 190 مهاجرًا إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي.

كما أوضحت المصادر أنه على متن آخر قارب هجرة اعترضه رجال الشرطة المالية على بعد حوالي 12 ميلًا بحريًا عن ساحل الجزيرة، كان هناك 42 مهاجرًا، بينهم امرأتان وقاصر.

وذكرت أنه في غضون ذلك، وبعد توقف استمر طيلة يوم أمس الثلاثاء، استؤنفت عمليات نقل المهاجرين من النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن "586 مهاجرًا أقلوا صباح اليوم على متن العبارة جالاكسي التي ستصل بهم إلى بورتو إمبيدوكلي عند المساء، وكانت تقارير دولية أفادت في وقت سابق بوصول أمس الثلاثاء مئات المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن معظم المهاجرين جاءوا من مدينة صفاقس التونسية، وتم إنقاذ العديد منهم من قِبل خفر السواحل الإيطالي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إنقاذ آخرين من قبل سفن منظمات الإنقاذ الإنسانية، وقوارب صغيرة أخرى وصلت بشكل مستقل، وتشكل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية محطة عبور للمهاجرين القادمين من تونس وليبيا. 

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لامبيدوزا.. نقطة ساخنة لا تنهار

في السياق، أكدت هيئة الصليب الأحمر الإيطالية، أمس الثلاثاء، أن النقطة الساخنة في جزيرة لامبيدوزا الصقلية تخضع للضغط حقا من قبل المهاجرين، لكنها لا تنهار.

ونقلت وكالة "آكي" عن رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو ڤالاسترو، قوله: "إن نقطة لامبيدوزا الساخنة استقبلت خلال أكثر من شهرين آلاف النساء والرجال والقصر، وضمن لهم تلك المساعدة التي تُعدّ مرادفاً للعمل الإنساني، في مركز كثيرا ما يقال عنه في الأخبار أنه يوشك على الانهيار".

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إيطاليا جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إنزال مهاجرين غير شرعيين 190 مهاجرا قوارب الهجرة

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