الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مشروع الـ 1000 فدان.. الداودي يتفقد محصول فول الصويا بقنا

محافظة قنا اللواء
محافظة قنا اللواء أشرف الداودي

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساحة 16.5 فدان تم استصلاحها وزراعتها بمحصول فول الصويا بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، ضمن مشروع الـ 1000 فدان، ورافقه أشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي، وثابت إبراهيم، مدير الغابة بالمشروعات، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا، إنه تم زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

وأضاف الداودي، أنه تم اختيار زراعة محصول فول الصويا لأنه يتناسب مع نوعية التربة، كما أنه صالح للزراعة في الأراضي المُستصلحة حديثا، فضلًا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يسهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوي المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الري الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

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