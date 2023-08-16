القاضى يشكر الرئيس السيسى لاستجابته السريعة لتوصيات الحوار الوطنى

تقدم زكي القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابته السريعة والعاجلة فيما يخص التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني التي تمت صياغتها من توصيات الحضور، وهى بالآلاف الذين حضروا جلسات الحوار الوطني الفترة الماضية.

وقال القاضي: "إذ نتوجه بالشكر والتقدير للرئيس السيسي وكافة مؤسسات الدولة المعنية"، متوجهًا بالشكر والتقدير للنائب أحمد فتحي مقرر اللجنة، والدكتورة هانيا شلقامي مقرر مساعد المحور المجتمعي، والوزير السابق خالد عبدالعزيز المقرر العام للمحور المجتمعي، وكل أعضاء مجلس الأمناء وزملاء من الأمانة الفنية والمنسق العام الدكتور ضياء رشوان والمستشار الجليل محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية.

أضاف أن الحوار الوطني ما زال مستمرًا في مناقشة كافة القضايا التى تم الإعلان عنها مسبقًا وفي جلسات علنية وتخصصية وأن ما تم من استجابة من الرئيس هو بناء على ما سبق من جلسات للجان، فيما تستمر اللجان في مناقشة موضوعاتها حسبما يحدد مجلس الأمناء مواعيدها وعناوينها الرئيسية.