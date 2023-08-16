الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"COP28" تنظم اجتماعا لتطوير آليات التمويل المناخي

COP28
COP28

أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، أنه تماشيا مع رؤية القيادة في الدولة تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة "COP28" يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد" التابع لـ"الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر"، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستي "COP28" و"COP27" ورواد الأمم المتحدة للمناخ.

ودعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصيات عملية تؤدي إلى تحقيق تقدم فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.

وقال: شهد المجتمع الدولي انقساما في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، ما أدى لتأخير التقدم في معالجة تداعيات تغير المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته، لذلك تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، ونظرا لأهمية هذا الموضوع أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي.

وأضاف: يجب أن يكون الإطار الجديد شاملا، وأن يغطي جانبي "التكيف" و"تقليل المخاطر والأضرار"، وأن يحفز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، ومن المهم كذلك تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كاف، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميسر، بما يسهم في خفض المخاطر.

وسيقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر "COP28"، واتفقوا في اجتماع الأربعاء على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في "COP28" وما بعده في مؤتمرات "COP29" و"COP30".

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقرار البابا إلغاء توكيلات وتفويضات الأنبا بيسنتى

بيان لـ"تضامن المنوفية" حول تعاطى “نساء الكوادى” المخدرات يغضب الأهالى.. وبرلمانى: لن نسكت

تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

"الكهرباء" تنتهى من تركيب 2.6 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة

المنشاوي يتفقد مقر تنسيق جامعة أسيوط الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب ( 13 ) محافظ الحرب والسلام !

مدحت بشاى

تعالوا نودع ثقافات الميوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس