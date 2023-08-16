الرئيس السيسى: مطروح تشهد تطويرًا شاملًا بعد سنوات من التهميش

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتحية لأهالي محافظة مطروح، معربًا عن سعادته البالغة بلقائه أهالي المحافظة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته لأهالي مطروح، المُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة مطروح والمنطقة الغربية بالكامل كانت مهمشة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة في السنوات الأخيرة.

وأشار الرئيس السيسي إلى تدشين الكثير من المشروعات القومية المناسبة لطبيعة هذه المحافظة، ومن بين تلك المشروعات القطار السريع، والمدن السكنية.