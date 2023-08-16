الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مطروح تشهد تطويرًا شاملًا بعد سنوات من التهميش

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر والتحية لأهالي محافظة مطروح، معربًا عن سعادته البالغة بلقائه أهالي المحافظة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته لأهالي مطروح، المُذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة مطروح والمنطقة الغربية بالكامل كانت مهمشة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة في السنوات الأخيرة.

وأشار الرئيس السيسي إلى تدشين الكثير من المشروعات القومية المناسبة لطبيعة هذه المحافظة، ومن بين تلك المشروعات القطار السريع، والمدن السكنية. 

السيسي عاجل محافظة مطروح اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

زيادة جديدة فى الأجور لهؤلاء الموظفين.. والصرف بأثر رجعى

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

بينها أمن حدودنا الغربية.. ما دلالات زيارة الرئيس السيسى إلى السلوم؟

الرئيس السيسى يلتقى أهالى مطروح والسلوم وسيدى برانى ويدير حوارًا معهم

الرئيس السيسى يلتقى عمد ومشايخ وأهالى مطروح

تصدرت التريند.. القصة الكاملة لحديث مادلين طبر عن احتجاز الزعيم عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لماذا لم يُحاكم هؤلاء الشيوخ بتهمة التحريض على القتل؟

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس