محافظ الإسكندرية يلتقى وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي بداية اللقاء، رحَّب "الشريف" بأعضاء الوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء، خاصة أنه يدعم تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الدولة تعمل دومًا على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث حظت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية على أرض الإسكندرية على رأسها مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير أبو ذكري، فضلًا عن تنفيذ مشروع "بشاير الخير" الذي يُعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع: "لم نغفل ذوي الهمم في رؤيتنا للتطوير في الجمهورية الجديدة، حيث وفرّنا شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم".

أما فيما يتعلق بملف المجتمع المدني في الإسكندرية، أكد الشريف أن المحافظة تسعى دائمًا لفتح باب للتواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسئولين، ومن ثم، أنشأت المحافظة جروب واتس آب "الاسكندرية مواطن ومسئول" يجمع بين مختلف الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس آب الخدمية للوقوف أولًا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل على حلها فورًا.

من جهته، أعرب سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس ورئيس لجنة نشر الثقافة، عن سعادته بحفاوة الترحيب، مشيدًا بالتطور الذي لاحظه على أرض الإسكندرية منذ بداية الزيارة.

وأكد أن الأجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات مع المسئولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوى الخدمات التي تُقدم، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة على مدار 3 أيام لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها في مختلف المؤسسات الحكومية.

وفي الختام، وجَّه الشريف، الشكر لوفد لجنة حقوق الإنسان لزيارتهم عروس البحر الأبيض المتوسط، مثمنًا جهودهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور محمود بسيوني، عضو المجلس، ونائب رئيس لجنة الشكاوى، ومحمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، وداليا المالكي، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام على منظومة شكاوى مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية، وعدلي عبدالعال، مدير وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الإسكندرية.

IMG-20230816-WA0014

IMG-20230816-WA0015