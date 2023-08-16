"في حب مصر".. الجمعية العربية للكاريكاتير تكرم دانيال وموسى

كرّمت الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، برئاسة الكاتب الساخر والفنان عماد جمعة الفنانين القديرين فاروق موسى وماهر دانيال في افتتاح معرض "في حب مصر" الذي رفع شعار التآخي والتسامح لنهضة الوطن بالقاعة المستديرة بنقابة الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، الذي يختتم المعرض فعالياته مساء الأربعاء.

معرض "في حب مصر"

افتتح المعرض الفنان الكبير محمد حاكم، بحضور مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، فوزي مرسي قوميسير الملتقى الدولي للكاريكاتير، الفنان الكبير سعيد بدوي، ونخبة من فناني الكاريكاتير منهم "سمير عبد الغني حسن فاروق، سعيد أبو العينين، خالد المرصفي، ماهر بدر، إيمان السيد، غادة مصطفى، شيماء جمال، هدير يحيي، مروة إبراهيم، رباب إبراهيم" وغيرهم.

تحث لوحات المعرض على التآخي والتسامح، ونبذ الفرقة والتعاضد من أجل النهوض بالوطن، والوقوف يدا واحدة أمام أعداء الداخل والخارج المتربصين بمصرنا الحبيبة، وضرورة التكاتف وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف للهدم وليس البناء.

تكريم الفنانين بالمعرض

وحول تكريم الفنانين ماهر دانيال وفاروق موسى، قال الكاتب عماد جمعة مؤسس ورئيس الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، إنه جاء اختيار التكريم لهما نظرا لتاريخهما الطويل ليس في فن الكاريكاتير فحسب، ولكن أيضا في الفنون التشكيلية، فالفنان فاروق موسى واحدا من أهم الفنانين المصريين المعاصرين، الذين حصدوا جوائز دولية وهو سفير دائم لفن الكاريكاتير المصري في الخارج، من خلال مشاركاته في المسابقات العالمية وزياراته الخارجية ومشاركاته في عشرات المعارض الفنية التي تهتم بالقضايا الإنسانية.

أضاف عماد جمعة أن الفنان ماهر دانيال يعد من الفنانين الذين أثروا حياتنا بأعماله الإبداعية، خاصة في مجال الرسوم المتحركة بالتلفزيون المصري، إلى جانب دوره الإنساني الرائع في معالجة الأطفال المصابين بالسرطان بالكاريكاتير ورسم الابتسامة على وجوههم، وزيارتهم بشكل دائم والوقوف إلى جانبهم في لفتة إنسانية جميلة، ليثبت أن الفن في خدمة المجتمع والإنسانية .