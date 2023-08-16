الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان لشباب المدينة: اهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي لتمكين الشباب

الفعاليات
الفعاليات

عقد حوار شبابي مفتوح بين اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأبناءه الشباب من مع طلاب الجامعة والأكاديمية العربية، للرد على استفساراتهم والوقوف على أفكارهم وآرائهم وطموحاتهم من أجل حاضرهم ومستقبلهم الواعد، وذلك في ختام فعاليات "أسبوع الشباب" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتحت عنوان "الحوكمة الخضراء.. دور الشباب في تعزيز العمل المناخي". 

وحضر الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتورة سلوى طبالة إستشارى أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، فضلاً عن القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية. 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه يوجد إهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكينه لتحمل المسؤولية باعتبارهم أمل المستقبل، ونعمل على تشجيع وتحفيز الشباب للاستفادة من المنح المختلفة التي يتم تقديمها بالتعاون مع الهيئات الدولية، مع الحصول على الدورات التدريبية لريادة الأعمال لتنفيذ المشروعات المنتجة. 

ولفت محافظ أسوان إلى إننا نعمل دائماً أيضاً على تحقيق طموح أبناء المحافظة لوضع أسوان على الخريطة العالمية في مجالات السياحة والاقتصاد والاستثمارات العالية القيمة، تواكباً مع اسم عاصمة الشباب الإفريقي الذي بمثل براند دولي ذو مكانة دولية، وهذا ساهم في ترشيح أسوان لتكون عاصمة للسياحة العربية ليعود كل ذلك بالخير في تحسين مستوى معيشة أهالي أسوان. 

وقدم محافظ أسوان التهنئة للسفير شون جونز المدير الجديد لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لاستكمال مسيرة العمل التى تقوم بتنفيذها الوكالة على مدار 40 عاماً من الشراكة البناءة بين الشعبين المصرى والأمريكى، وهو ما يتجسد فى البرامج المتعلقة بالحوكمة الخضراء ودور الشباب لتعزيز العمل المناخى، والعمل على دعم السياسات الخضراء، ويتطلب تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة من خلال المؤتمرات وورش العمل والحملات والندوات، وتشجيع المؤسسات المجتمعية التي يقودها الشباب لإطلاق المبادرات الهادفة لخلق مجتمع أخضر وتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة مثل قرية فارس الحاصلة على أفضل قرية في مؤتمر المناخ "كوب 27". 

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اسبوع الشباب أسبوع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تحسين مستوى معيشة تشجيع وتحفيز الشباب ختام فعاليات حوار مفتوح

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